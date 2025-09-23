    
23.09.2025  15:50   Віталій Хіневич

Українські аграрії засіяли 1,6 мільйона гектарів озимини

Станом на 23 вересня 2025 року українські аграрії засіяли 1,6 млн га озимих культур.

 
Озимі на зерно сіють вже в усіх областях України.
 
Зокрема, посіяно:
 
  • озимої пшениці – 672 тис. га;
  • озимого ячменю – 37,7 тис. га;
  • озимого жита – 17,7 тис. га;
  • озимого ріпаку – 872,6 тис. га.
Серед лідерів за посівами зернових культур Полтавська, Кіровоградська та Дніпропетровська області. Озимого ріпаку найбільше засіяли у Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях.
 
