23.09.2025 16:20 Віталій Хіневич

У Київському районі Харкова тимчасово не буде газу

26 вересня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в Київському районі міста.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

в’їзд.Журавлівський 3-й - Всі будинки

вул.Шевченка буд. 63, 67, 75, 77, 79-А, 83, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 103, 105

в’їзд.Технологічний буд. 5, 6, 8

в’їзд.Журавлівський 2-й буд. 3

вул.Майка Йогансена буд. 15

«Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», - йдеться у повідомленні.

