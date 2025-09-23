    
23.09.2025  16:50   Віталій Хіневич

Чоловік у Харкові чинив домашнє насильство щодо співмешканки

Правоохоронці не раз фіксували факти протиправної поведінки зловмисника.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
За цими випадками працівники сектору протидії домашньому насильству реагували відповідно до закону - щодо правопорушника було складено два адміністративні протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також розпочато досудове розслідування за нанесення легких тілесних ушкоджень.
 
Попри вжиті заходи, чоловік продовжував чинити домашнє насильство відносно 36-річної співмешканки. Поліцейські винесли щодо нього терміновий заборонний припис. 
 
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік здійснив розбійний напад на фінансову установу.
 
