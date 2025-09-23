    
23.09.2025  17:30   Віталій Хіневич

На Харківщині прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку

Згідно з інформацією Харківського регіонального центру з гідрометеорології, 24 вересня у більшості районів Харківської області утримається надзвичайна пожежна небезпека.

 
Найвищий рівень ризику (5 клас, червона зона) зафіксовано у Золочеві, Богодухові, Харкові, Великому Бурлуці та Берестині, передає РЕДПОСТ.
 
Водночас Коломак, Слобожанське та Лозова перебувають у жовтій зоні — високий рівень пожежної небезпеки.
 
Ізюм потрапив до фіолетової зони — тривала надзвичайна пожежна небезпека.
 
Також гідрометеорологічний центр попереджає, що 24-26 вересня у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна (5 клас) пожежна небезпека.
 
Тэги:  погода, харків
