23.09.2025  14:35   Віталій Хіневич

Тимчасово призупиняється розподіл газу до восьми сіл Лозівського району

Фахівці планують виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
Для забезпечення стабільного розподілу газу Харківська філія «Газмережі» з 08-00 години 24.09.2025 року планує виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу споживачам наступних населених пунктів Лозівського району:
 
  • с. Нестеліївка
  • с. Нова Іванівка
  • с. Широке
  • с. Верхньоводяне
  • с. Самійлівка 
  • с. Олексіївка
  • с. Новоолександрівка
  • с. Мальцівське
Завершити виконання робіт планується о 17-00 24.09.2025 року.
 
«Просимо мешканців вищезазначених сіл забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт», - йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у частині Слобідського району тимчасово не буде газу.
 
