Тимчасово призупиняється розподіл газу до восьми сіл Лозівського району

Фахівці планують виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу.
Залишайтеся спокійними: сьогоднішній день може бути напруженим і сповненим конфліктів. Уникання суперечок допоможе зберегти емоційну рівновагу, а переможе саме той, хто вирішить не брати участі в конфліктах.
Упродовж дня у Харкові збережеться ясна та сонячна погода. Хмари не з’являтимуться аж до вечора. Опадів синоптики не прогнозують.
23 вересня відзначається Міжнародний день жестових мов.
