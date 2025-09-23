23.09.2025 14:55 Віталій Хіневич

У Харківській області заочно повідомили жінці про підозру у колабораційній діяльності

Під час тимчасової окупації селища Борова Ізюмського району 47-річна місцева мешканка обійняла посаду так званого «завідуючого сектора землеустрою, земельних відносин, містобудування та архітектури Борівського територіального управління тимчасової цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На цій посаді вона перебувала з червня до вересня 2022 року.

Зловмисниця виконувала вказівки окупаційної адміністрації, зокрема здійснювала збір персональних даних місцевих жителів та формування списків осіб для подальшого отримання виплат, за що отримувала грошову винагороду в рублях.

Напередодні звільнення Ізюмщини жінка втекла разом із військовими рф на тимчасово окуповану територію.

а даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Дізнавачі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури, за оперативним супроводом співробітників 7-ого управління ДСР НПУ заочно повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.

