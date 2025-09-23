23.09.2025 15:25
Знайшов гаманець із банківською карткою та робив покупки: чоловіку повідомлено про підозру у крадіжці
До відділу поліції звернувся мешканець Основ’янського району міста Харкова із заявою про зникнення банківської картки.
Правоохоронці встановили, що 41-річний чоловік на одній із вулиць знайшов гаманець із банківською карткою та залишив його собі. Помітивши можливість безконтактного розрахунку, він активно користувався карткою.
Протягом липня зловмисник здійснив понад 40 транзакцій у різних магазинах міста, завдавши потерпілому збитків на суму близько 5 тисяч гривень.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
Поліцейські закликають громадян бути уважними до зберігання банківських карток та у разі їх втрати негайно звертатися до банківської установи для блокування доступу до рахунків.
