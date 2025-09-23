23.09.2025 15:25

Знайшов гаманець із банківською карткою та робив покупки: чоловіку повідомлено про підозру у крадіжці

Протягом липня зловмисник здійснив понад 40 транзакцій у різних магазинах міста, завдавши потерпілому збитків на суму близько 5 тисяч гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До відділу поліції звернувся мешканець Основ’янського району міста Харкова із заявою про зникнення банківської картки.

Правоохоронці встановили, що 41-річний чоловік на одній із вулиць знайшов гаманець із банківською карткою та залишив його собі. Помітивши можливість безконтактного розрахунку, він активно користувався карткою.

Протягом липня зловмисник здійснив понад 40 транзакцій у різних магазинах міста, завдавши потерпілому збитків на суму близько 5 тисяч гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Поліцейські закликають громадян бути уважними до зберігання банківських карток та у разі їх втрати негайно звертатися до банківської установи для блокування доступу до рахунків.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік здійснив розбійний напад на фінансову установу.