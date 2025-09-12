12.09.2025 13:15 Віталій Хіневич

Агрометеорологічна ситуація першої декади вересня на Харківщині: інформація від синоптиків

У першій декаді вересня аграрії стикаються з дефіцитом вологи та високими температурами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У першій декаді вересня, внаслідок тривалого дефіциту ефективних опадів та високих денних температур повітря, коли формується ресурс вологи для сівби озимих культур урожаю наступного року, на більшості посівних площ створювалися несприятливі умови для підготовки ґрунту та сівби озимих культур.

Станом на 10 вересня, за фактично визначеними запасами продуктивної вологи, шари ґрунту 0-10 см та 0-20 см були майже сухими, або абсолютно сухими.

Відбувалося ущільнення ґрунту, що ускладнювало обробіток ґрунту під оранку та сівбу. Лише на окремих полях північно-західного району вологозабезпечення було переважно задовільним.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що українські аграрії зібрали майже 30 млн тонн зернових культур.