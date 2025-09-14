14.09.2025 10:43 Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 14 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Золочів - 13

Харків - 12

Богодухів - 10

Коломак - 11

Великий Бурлук - 11

Печеніги - 10

Слобожанське - 15

Куп’янськ - 10

Берестин - 09

Лозова - 11

Ізюм - 14

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

