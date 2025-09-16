Харківська митниця оформила майже 14 тисяч декларацій від початку року

За підсумками роботи січня-серпня 2025 року загальна кількість оформлених митних декларацій склала 13784 документа.
Комментариев: 0
День сприятиме участі у громадському житті та допомозі іншим. Водночас не варто надто втручатися у чужі справи, щоб уникнути конфліктів.
Протягом дня у місті зберігатиметься похмура погода, яка почне розвиднюватися лише під вечір. Опадів синоптики не прогнозують.
16 вересня 1987 року підписано Монреальський протокол щодо речовин, що руйнують озоновий шар.
влажность:
давление:
ветер: