16.09.2025 11:40 Віталій Хіневич

Харківська митниця оформила майже 14 тисяч декларацій від початку року

За підсумками роботи січня-серпня 2025 року загальна кількість оформлених митних декларацій склала 13784 документа.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську митницю.

Серед оформлених декларацій більшість складають експортні - 8595 декларації, імпортних - 5189.

Зокрема у серпні 2025 року загальна кількість оформлених митних декларацій в Харківській митниці склала 1692 документа: експортні - 1071 декларація, імпортні - 621 декларація.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення оформлених документів (серпень 2024 - 1498).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові понад 360 людей скористалися програмою «Власна справа».