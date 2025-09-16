    
16.09.2025  11:40   Віталій Хіневич

Харківська митниця оформила майже 14 тисяч декларацій від початку року

За підсумками роботи січня-серпня 2025 року загальна кількість оформлених митних декларацій склала 13784 документа.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську митницю.
 
Серед оформлених декларацій більшість складають експортні - 8595 декларації, імпортних - 5189.
 
Зокрема у серпні 2025 року загальна кількість оформлених митних декларацій в Харківській митниці склала 1692 документа: експортні - 1071 декларація, імпортні - 621 декларація. 
 
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення оформлених документів (серпень 2024 - 1498). 
 
