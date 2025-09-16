Харківські бадмінтоністи вибороли бронзу на Суперлізі-2025

У Дніпрі завершився змішаний командний чемпіонат України з бадмінтону, де харківська команда «Незламні-1» здобула бронзові медалі.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, з 9 по 13 вересня у Дніпрі відбувся фінал Суперліги-2025 – змішаний командний чемпіонат України з бадмінтону. Участь у турнірі взяли збірні різних регіонів країни.
Харківську область представляли одразу дві команди – «Незламні-1» та «Незламні-2». Перший склад змагань виборов третє місце та завоював бронзові нагороди.
Команда «Незламні-2» посіла шосту сходинку у своїй групі. Хоча до п’єдесталу дістатися не вдалося, спортсмени отримали цінний досвід, який стане основою для майбутніх перемог.
Організатори та тренери подякували спортсменам і вболівальникам за підтримку та відданість команді.
