    
Главная Новини Харкова Спорт Харківські бадмінтоністи вибороли бронзу на Суперлізі-2025
16.09.2025  11:56   Рита Парфенова

Харківські бадмінтоністи вибороли бронзу на Суперлізі-2025

У Дніпрі завершився змішаний командний чемпіонат України з бадмінтону, де харківська команда «Незламні-1» здобула бронзові медалі.

Харківські бадмінтоністи здобули бронзу на Суперлізі-2025

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, з 9 по 13 вересня у Дніпрі відбувся фінал Суперліги-2025 – змішаний командний чемпіонат України з бадмінтону. Участь у турнірі взяли збірні різних регіонів країни.

Харківську область представляли одразу дві команди – «Незламні-1» та «Незламні-2». Перший склад змагань виборов третє місце та завоював бронзові нагороди.

Команда «Незламні-2» посіла шосту сходинку у своїй групі. Хоча до п’єдесталу дістатися не вдалося, спортсмени отримали цінний досвід, який стане основою для майбутніх перемог.

Організатори та тренери подякували спортсменам і вболівальникам за підтримку та відданість команді.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на світовій першості з фридайвінгу у дисципліні «вільне занурення» українки Наталія Жаркова та Катерина Садурська піднялися на п’єдестал пошани, встановивши новий національний рекорд.

Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.09 Спорт Харківські спортсмени здобули медалі на чемпіонаті світу з армрестлінгу в Болгарії 16.09 Спорт Харків’янин здобув дві золоті медалі на чемпіонаті України з академічного веслування 15.09 Спорт Українські фридайверки здобули золото і срібло чемпіонату світу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 