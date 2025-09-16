16.09.2025 12:09

За тиждень 187 мешканців Харківщини були госпіталізовані з COVID-19

У Харківській області з 8 по 14 вересня зафіксували 786 випадків COVID-19, серед них 110 — у дітей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 37 тижні 2025 року (з 08.09.2025 по 14.09.2025) на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків захворювань COVID-19, захворіло 3249 осіб, з них 1103 (33,9%) – діти віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності на 32,2% за рахунок дитячого населення. Рівень захворюваності вище минулорічного на 16,1%.

Як і минулого року, з 30 тижня 2025 року (з 21 по 27 липня) в області відмічається поступове зростання захворюваності COVID-19.

У структурі ГРВІ питома вага захворюваності COVID-19 становить 24,2%: в області захворіло 786 осіб, інтенсивний показник на 100 тис. населення – 30,43, з них 110 дітей (14,0%). Рівень захворюваності нижче минулорічного на 23,5% (на 37 тижні 2024 року було зареєстровано 645 випадків (інтенсивний показник на 100 тис. населення – 24,64)).

Госпіталізовано до інфекційних стаціонарів 267 осіб, з них хворих з COVID-19 – 187 (70%).

За даними вірусологічного моніторингу обстежено 417 хворих, позитивні результати виявлено у 126 осіб, з них у 119 (94,4%) осіб виявлено вірус SARS-CoV-2.

