16.09.2025 12:20

«Це цінна історична будівля. На щастя, жертв немає»: Ігор Терехов про ворожий денний удар по Харкову

Російський агресор сьогодні, 16 вересня, атакував місто Харків «шахедом».



«Це цінна історична будівля. На щастя, жертв немає»: Ігор Терехов про ворожий денний удар по Харкову



Про це повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, безпілотник влучив у будівлю навчального закладу практично в центральній частині міста.

«Це цінна історична будівля. На щастя, жертв немає, але троє осіб звернулося по медичну допомогу. Поруч розташований ринок, де перебувало багато людей. Зараз на місці пригоди працюють пожежні, адже виникло сильне займання на даху будівлі площею 150 кв. м. Вогонь уже локалізували. Також там працюють наші комунальні служби», - розповів мер.

Ігор Терехов вчергове закликав харків’ян бути обережними та прислухатися до сигналів повітряної тривоги.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби під ударами російської армії опинилися 12 населених пунктів області. Зафіксовано жертви серед мирних жителів та значні пошкодження цивільної інфраструктури.