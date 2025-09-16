16.09.2025 14:30

Колаборант, що у 2014-му захоплював Харківську ОДА і співпрацював з окупантами, отримав заочну підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта, який під час повномасштабного вторгнення співпрацював з окупаційною адміністрацією на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, йдеться про 53-річного Спартака Головачова, колишнього мешканця м. Харкова.

У 2014 році він брав участь у захопленні Харківської облдержадміністрації проросійськими силами та був заарештований за підозрою в організації масових безладь. Після виходу з-під варти фігурант втік до росії і з того часу мешкає на території держави-агресора.

З моменту захоплення рашистами частини Харківської області зловмисник почав активно співпрацювати з окупаційною владою. Колаборант переїхав на тимчасово окуповану Харківщину, де і отримав фейкову посаду.

У серпні 2022 року його призначили виконуючим обов’язки начальника відділу промисловості у незаконно створеній ворогом Військово-цивільній адміністрації Харківської області, яка розміщувалась в окупованому Куп'янську.

За даними слідства, основним його завданням на новій «посаді» була інвентаризація усіх машинобудівних та агропромислових підприємств, які опинилися на окупованій рашистами території Харківщини.

Він здійснював нагляд за діяльністю промислових об’єктів на захопленій території, організовував їхню перереєстрацію за законодавством рф, після чого вони незаконно обкладались податковими зобов'язаннями на користь окупаційної влади.

Також, зловмисник розподіляв обов'язки між співробітниками «відділу», організовував виплату заробітної плати своїм підлеглим в рублях та виконував інші організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції в інтересах окупантів.

Напередодні деокупації колаборант втік з Куп’янського району разом з російськими військами і наразі переховується на непідконтрольній території України.

За матеріалами Служби безпеки доказів зловмиснику заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти України.

Викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

