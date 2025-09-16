    
Главная Новини Харкова Спорт Харківські спортсмени здобули медалі на чемпіонаті світу з армрестлінгу в Болгарії
16.09.2025  14:11   Рита Парфенова

Харківські спортсмени здобули медалі на чемпіонаті світу з армрестлінгу в Болгарії

На світовому форумі з армрестлінгу в Албені харків’яни вибороли золото, два срібла та бронзу, увійшовши до числа найсильніших спортсменів планети.

Харківські спортсмени з медалями на чемпіонаті світу з армрестлінгу-2025

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, в болгарському місті Албена триває 46-й чемпіонат світу з армрестлінгу серед юніорів та молоді. У змаганнях беруть участь понад 1700 спортсменів із більш ніж 60 країн.

Харківські атлети показали високі результати. Єлизавета Морозова (U18, +70 кг, права рука) стала чемпіонкою світу. Давид Попов виборов дві нагороди – срібло у категорії молодь до 85 кг та ще одне срібло серед U23 у тій же вазі. Бронзову медаль здобув Микита Попов (молодь, 80 кг).

До п’ятірки кращих також увійшли Валерія Пилюк і Юрій Біда, посівши п’яті місця.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на світовій першості з фридайвінгу у дисципліні «вільне занурення» українки Наталія Жаркова та Катерина Садурська піднялися на п’єдестал пошани, встановивши новий національний рекорд.

 

спорт, харків
