16.09.2025  14:05   Віталій Хіневич

Комунальники усувають наслідки ворожого удару по Харкову

Місто допоможе усунути наслідки атаки безпілотника по корпусу Національного фармацевтичного університету, яка сталася сьогодні, 16 вересня, в Харкові.

 
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.
 
«Я вдячний працівникам ДСНС, які оперативно локалізували пожежу. Зараз на місці працюють наші комунальні служби, і ми будемо допомагати університету ліквідувати наслідки обстрілу. В результаті пожежі повністю згорів дах, і пошкоджено його конструктивні елементи.
 
Будемо разом відновлювати та наводити лад. Це пам’ятка архітектури місцевого значення», - зазначив мер.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожий БпЛА пошкодив адміністративну будівлю у Харкові.
 
Тэги:  жкг, харків
