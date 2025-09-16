16.09.2025 14:05 Віталій Хіневич

Комунальники усувають наслідки ворожого удару по Харкову

Місто допоможе усунути наслідки атаки безпілотника по корпусу Національного фармацевтичного університету, яка сталася сьогодні, 16 вересня, в Харкові.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

«Я вдячний працівникам ДСНС, які оперативно локалізували пожежу. Зараз на місці працюють наші комунальні служби, і ми будемо допомагати університету ліквідувати наслідки обстрілу. В результаті пожежі повністю згорів дах, і пошкоджено його конструктивні елементи.

Будемо разом відновлювати та наводити лад. Це пам’ятка архітектури місцевого значення», - зазначив мер.

