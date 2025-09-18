18.09.2025 16:45

Ігор Терехов: Прифронтові території - це не спалена земля

Прифронтові українські території повинні стати лідерами в реалізації європейського курсу.



Ігор Терехов: Прифронтові території - це не спалена земля



Про це заявив міський голова Ігор Терехов під час форуму «Стратегічні виміри міст-форпостів», що пройшов сьогодні, 18 вересня, в Харкові, передає РЕДПОСТ.

«Я хочу, щоб усі розуміли: прифронтові території - це не спалена земля. Ми повинні зробити їх новими точками росту. І вони заслуговують на особливе ставлення з боку держави. Це не тільки фінансова підтримка, а й пільгове оподаткування, інвестиційні стимули, спрощені процедури адміністрування. Тут мають діяти пілотні програми розвитку, інноваційні підходи, партнерства з міжнародними організаціями», - наголосив Ігор Терехов.

За його словами, саме прифронтові громади мають стати першими майданчиками для впровадження європейських стандартів життя.

«Буде дуже правильним і символічним, якщо першими на шляху до Європи будуть саме прифронтові території. Україна має показати, що навіть поблизу лінії фронту ми націлені впроваджувати європейські стандарти життя», - зазначив Ігор Терехов.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що форум Асоціації прифронтових міст та громад пройшов у Харкові