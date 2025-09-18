18.09.2025 17:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині окупанти атакують під Куп’янськом, Новоосиновим, Глибоким та Вовчанськом

Оперативна ситуація по Харківщині на 18 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Глибокого та Вовчанська. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти два рази намагалися прорвати нашу оборону в бік Куп’янська та Новоосинового.

