На Харківщині окупанти атакують під Куп’янськом, Новоосиновим, Глибоким та Вовчанськом

Оперативна ситуація по Харківщині на 18 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав та показував, як бригада «Гарт» знищила ворожу техніку та обладнання на Харківщині
Комментариев: 0
Зірки дарують енергію, рішучість і силу відстоювати власні інтереси. Щоб досягти успіху, важливо зосередитися на своїх цілях, а не на суперництві.
У Харкові весь день збережеться хмарність. Вранці йтиме сильний дощ, удень він стане слабшим і до вечора припиниться.
Щорічно 18 вересня у всьому світі відзначається Всесвітній день моніторингу якості води.
влажность:
давление:
ветер: