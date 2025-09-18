    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині окупанти атакують під Куп’янськом, Новоосиновим, Глибоким та Вовчанськом
18.09.2025  17:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині окупанти атакують під Куп’янськом, Новоосиновим, Глибоким та Вовчанськом

Оперативна ситуація по Харківщині на 18 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Атакують під Куп’янськом, Новоосиновим, Глибоким та Вовчанськом окупанти: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Глибокого та Вовчанська. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.
  • На Куп’янському напрямку російські окупанти два рази намагалися прорвати нашу оборону в бік Куп’янська та Новоосинового.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав та показував, як бригада «Гарт» знищила ворожу техніку та обладнання на Харківщині

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
