18.09.2025  17:15   

Данило Гетманцев: Необхідне пріоритетне фінансування прифронтових регіонів

Прифронтові громади повинні отримати більше ресурсів і фінансової підтримки, оскільки їхнє функціонування безпосередньо пов’язане з національною безпекою.

 
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сьогодні, 18 вересня, під час спілкування з журналістами на форумі «Стратегічні виміри міст-форпостів», передає РЕДПОСТ. 
 
Він наголосив, що зараз немає безпечних регіонів, але є ті, які знаходяться на першій лінії оборони і завдяки яким інші почуваються у відносній безпеці. Тому, за його словами, держава, суспільство та відповідні регіони повинні перерозподіляти кошти на користь прифронтових територій.
 
«Фінансування програм у зазначених регіонах має бути пріоритетом, бо це безпосередньо пов'язано з національною безпекою. Якщо ми цього не будемо робити, то втратимо набагато більше», - наголосив  Данило Гетманцев.
 
Міський голова Ігор Терехов також акцентував увагу, що прифронтові громади потребують додаткової допомоги.
 
«Сьогодні наші громади - це провідники влади на місцях і найбільші роботодавці. Нам потрібно створити умови, передусім бюджет, який би дозволяв прифронтовим територіям функціонувати, надавати всі послуги та бути надійною опорою держави», - зазначив мер.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що повернення українців додому після вимушеної евакуації - це головний виклик для країни, але водночас і велика можливість для її розвитку. Про це міський голова Ігор Терехов заявив сьогодні, 18 вересня, під час форуму «Стратегічні виміри міст-форпостів». 
Тэги:  харків
