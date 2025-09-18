18.09.2025 17:00

Ігор Терехов: Молодь повинна бачити у своїй громаді майбутнє

Повернення українців додому після вимушеної евакуації - це головний виклик для країни, але водночас і велика можливість для її розвитку.

Про це міський голова Ігор Терехов заявив сьогодні, 18 вересня, під час форуму «Стратегічні виміри міст-форпостів», передає РЕДПОСТ.

За його словами, зараз близько 5 млн українців є внутрішньо переміщеними особами, а ще близько 7 млн були змушені виїхати за кордон.

«Ми не лише чекаємо їх повернення. Ми повинні створити умови і можливості для цього. Потрібно бути готовими до того, що люди будуть висувати більш високі вимоги, прагнути вищих стандартів. Це добре, бо це гарний стимул для розвитку», - наголосив мер.

Ігор Терехов підкреслив, що для повернення українців, зокрема молоді, необхідно забезпечити доступне та енергоефективне житло, робочі місця, розвиток підприємництва, сучасну освіту, медицину та безпеку.

«Молодь повинна бачити у своїй громаді майбутнє», - наголосив міський голова.

