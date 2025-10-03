03.10.2025 18:24 Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав харківських ветеранів – переможців міжнародних змагань (фото)

Міський голова Ігор Терехов особисто зустрівся з ветеранами війни, які повернулися з Мадриду після участі у турнірі StrongSpirit's Games 2025 та вибороли 49 медалей для Харкова.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду, 3 жовтня міський голова Ігор Терехов привітав харківських ветеранів війни, які повернулися з міжнародних змагань «StrongSpirit's Games 2025». Харків’яни здобули 49 медалей різного ґатунку, що складає близько п’ятої частини всіх нагород, отриманих українською збірною в Мадриді.

Міжнародні змагання серед військовослужбовців та ветеранів, які брали участь у бойових діях та отримали поранення, проходили з 25 по 28 вересня у столиці Іспанії. У турнірі взяли участь спортсмени з України, США, Ірландії, Іспанії та Естонії. Загалом українська команда виборола 243 медалі: 108 золотих, 82 срібні та 53 бронзові.

Під час зустрічі з ветеранами Ігор Терехов наголосив на важливості їхніх досягнень: ці медалі – не лише особисті перемоги спортсменів, а й символ сили духу та незламності українських захисників. «Дякую вам за те, що ви робите і які результати показуєте! Ми розуміємо, наскільки важко їх досягати, і завжди готові допомогти. Ви підтримуєте імідж України та міста на міжнародному рівні, і це надзвичайно важливо. Я вдячний за вашу силу духу і впевнений, що попереду у нас ще багато перемог», – зазначив мер.

Харків на змаганнях представляли 12 ветеранів, які здобули 49 нагород. П’ятьох із них Ігор Терехов відзначив цінними подарунками – годинниками – та Почесною грамотою Харківської міської ради. Крім того, відповідно до міської програми розвитку фізичної культури і спорту, всі переможці та призери отримають грошові винагороди від міста.

