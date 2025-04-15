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15.04.2025  10:01   Рита Парфенова

Після удару дрона-камікадзе на Харківщині вигоріло 5 гектарів трави та знищено господарські будівлі (фото)

Унаслідок атаки російського безпілотника в селі Рубіжне спалахнула масштабна пожежа – полум’я охопило чотири господарчі споруди та суху траву. Жертв вдалося уникнути завдяки оперативній роботі рятувальників.

Новини Харкова: пожежа у Рубіжному після атаки дрона

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Увечері 14 квітня російські війська вчергове атакували цивільну інфраструктуру Харківщини. Цього разу удару зазнало село Рубіжне Вовчанської громади – по житловому сектору було скинуто боєприпас із ворожого безпілотника.

Новини Харкова: пожежа у Рубіжному після атаки дрона

Внаслідок влучання спалахнула пожежа, яка поширилась на площу 80 м², знищивши чотири господарчі споруди. Також зайнялась суха трава поблизу приватного сектору – вогонь охопив територію у 5 гектарів.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Новини Харкова: пожежа у Рубіжному після атаки дрона

До ліквідації масштабної пожежі залучили два відділення ДСНС, медичний розрахунок і вогнеборців місцевої пожежної команди селища Вільча. Завдяки їхній оперативній роботі вдалося локалізувати та загасити полум’я, не допустивши його поширення на житлові будинки.

Новини Харкова: пожежа у Рубіжному після атаки дрона

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Раніше РЕДПОСТ писав, що упродовж 14 квітня армія рф обстріляла низку громад Харківської області. Є загиблі й поранені серед мирного населення, пошкоджено десятки приватних осель.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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