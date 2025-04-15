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15.04.2025  09:37   

Штурми, дрони та артобстріли: ситуація на Харківському напрямку залишається складною

Окупанти здійснили понад 700 обстрілів та атакували з повітря прикордонні райони Харківщини. Українські сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та живої сили.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 15 квітня оперативна ситуація в зоні відповідальності ОТУ "Харків" залишається складною, однак не зазнала суттєвих змін. Ворог не знижує інтенсивності бойових дій, продовжуючи атакувати позиції українських захисників з повітря та землі.

За минулу добу російські війська завдали двох авіаударів, скинувши чотири керовані авіабомби (КАБ). Крім того, було застосовано 115 дронів-камікадзе, а також здійснено 721 обстріл позицій Сил оборони України.

Попри постійний тиск, українські військові ефективно стримують агресора та завдають йому значних втрат. За минулу добу окупанти втратили 66 військовослужбовців, з них 24 – безповоротно.

Також противник втратив 110 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 танк;
  • 7 артилерійських систем;
  • 1 засіб радіоелектронної боротьби;
  • 42 автомобілі;
  • 9 одиниць спеціальної техніки;
  • 50 безпілотників.

Крім того, українські військові знищили 94 польові укриття, два склади з боєприпасами та одне місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що упродовж доби українські військові зірвали спробу штурму на Куп’янському напрямку.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
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