15.04.2025 09:18 Рита Парфенова

Авіаудар по Слатиному: пошкоджено житлові будинки, виникла пожежа (фото)

Уранці 15 квітня російська авіація атакувала прикордонне селище Слатине Харківської області. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, виникла пожежа.

Російські війська продовжують щоденно обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Зранку 15 квітня під удар знову потрапило селище Слатине, що входить до складу Дергачівської громади.

За повідомленням рятувальників, унаслідок влучання авіабомби пошкоджено дво- та одноповерхові житлові будинки, а також приватні домогосподарства. Руйнування часткові, але суттєві: зруйновано частини дахів і стін.

Окрім руйнацій, виникла пожежа — горіли надвірні будівлі, гаражі та легковий автомобіль. Загальна площа займання становила 40 квадратних метрів.

Для ліквідації наслідків авіаудару було залучено 10 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки ДСНС. На щастя, за попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що упродовж 14 квітня армія рф обстріляла низку громад Харківської області. Є загиблі й поранені серед мирного населення, пошкоджено десятки приватних осель.