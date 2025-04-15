    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Авіаудар по Слатиному: пошкоджено житлові будинки, виникла пожежа (фото)
15.04.2025  09:18   Рита Парфенова

Авіаудар по Слатиному: пошкоджено житлові будинки, виникла пожежа (фото)

Уранці 15 квітня російська авіація атакувала прикордонне селище Слатине Харківської області. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, виникла пожежа.

Новини Харкова: росіяни скинули авіабомбу на Слатине

Російські війська продовжують щоденно обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Зранку 15 квітня під удар знову потрапило селище Слатине, що входить до складу Дергачівської громади.

За повідомленням рятувальників, унаслідок влучання авіабомби пошкоджено дво- та одноповерхові житлові будинки, а також приватні домогосподарства. Руйнування часткові, але суттєві: зруйновано частини дахів і стін.

Новини Харкова: росіяни скинули авіабомбу на Слатине

Окрім руйнацій, виникла пожежа — горіли надвірні будівлі, гаражі та легковий автомобіль. Загальна площа займання становила 40 квадратних метрів.

Для ліквідації наслідків авіаудару було залучено 10 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки ДСНС. На щастя, за попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

Новини Харкова: росіяни скинули авіабомбу на Слатине

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що упродовж 14 квітня армія рф обстріляла низку громад Харківської області. Є загиблі й поранені серед мирного населення, пошкоджено десятки приватних осель.

Новини Харкова: росіяни скинули авіабомбу на Слатине

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 