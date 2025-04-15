15.04.2025 08:15 Рита Парфенова

Російські атаки на Харківщину забрали життя людей і зруйнували десятки будинків

Упродовж 14 квітня армія рф обстріляла низку громад Харківської області. Є загиблі й поранені серед мирного населення, пошкоджено десятки приватних осель.



Наслідки обстрілу м. Куп'янськ

Фото: Прокуратура Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом 14 квітня російські війська здійснили серію обстрілів по Харківській області, застосовуючи керовані авіаційні бомби (КАБ), реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), дрони-камікадзе та інші види озброєння. Унаслідок атак постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди й інфраструктуру.

Зафіксовано руйнування:

о 06:40 удар КАБ по селу Слатине (Дергачівська ТГ) спричинив пожежу в двох гаражах на площі 40 м², пошкоджено двоповерховий будинок і ще п’ять приватних осель;

удар КАБ по селу (Дергачівська ТГ) спричинив пожежу в двох гаражах на площі 40 м², пошкоджено двоповерховий будинок і ще п’ять приватних осель; о 06:45 — чотири удари КАБ по околицях Баранівки (Золочівська ТГ);

— чотири удари КАБ по околицях (Золочівська ТГ); о 06:59 — ще один авіаудар КАБ по околицях села Писарівка ;

— ще один авіаудар КАБ по околицях села ; о 07:12 — повторна атака на Слатине : пошкоджено 22 приватні будинки, поранення дістали 63-річний чоловік і 58-річна жінка;

— повторна атака на : пошкоджено 22 приватні будинки, поранення дістали 63-річний чоловік і 58-річна жінка; о 09:20 внаслідок обстрілу з РСЗВ у Куп’янську постраждала жінка, загинули ще двоє людей — чоловік і жінка;

внаслідок обстрілу з РСЗВ у постраждала жінка, загинули ще двоє людей — чоловік і жінка; о 10:40 дрон-камікадзе влучив по Тимофіївці (Золочівська ТГ), пошкоджено приватне домоволодіння;

дрон-камікадзе влучив по (Золочівська ТГ), пошкоджено приватне домоволодіння; о 11:41 у селі Осиново (Куп’янська ТГ) внаслідок обстрілу зайнялися трава й очерет на площі 1 га;

у (Куп’янська ТГ) внаслідок обстрілу зайнялися трава й очерет на площі 1 га; о 12:46 в Шевченковому загинули 77-річна жінка та 52-річний чоловік, пошкоджено житловий будинок і паркан;

в загинули 77-річна жінка та 52-річний чоловік, пошкоджено житловий будинок і паркан; о 14:02 в селі Гетьманівка (Шевченківська ТГ) обстріл РСЗВ пошкодив автомобіль;

в селі (Шевченківська ТГ) обстріл РСЗВ пошкодив автомобіль; о 14:14 у Петрівці (Шевченківська ТГ) під час руху автівки постраждала жінка — у неї діагностували гостру реакцію на стрес;

у (Шевченківська ТГ) під час руху автівки постраждала жінка — у неї діагностували гостру реакцію на стрес; о 16:04 у селі Золочів (Богодухівський район) дрон пошкодив будівлю;

у селі (Богодухівський район) дрон пошкодив будівлю; о 17:35 в селі Мілове (Вільхуватська ТГ) на вибуховому пристрої підірвався 56-річний чоловік — від отриманих травм він загинув;

в селі (Вільхуватська ТГ) на вибуховому пристрої підірвався 56-річний чоловік — від отриманих травм він загинув; о 18:23 у Рубіжному (Вовчанська ТГ) FPV-дроном спричинено пожежу: горіли трава на 5 га та чотири господарчі споруди на площі 80 м²;

у (Вовчанська ТГ) FPV-дроном спричинено пожежу: горіли трава на 5 га та чотири господарчі споруди на площі 80 м²; о 22:25 у селі Борова (Ізюмський район) КАБ влучила в подвір’я. Зайнялися домашні речі, пошкоджено щонайменше шість будинків.

Ці атаки стали черговим свідченням того, що росія продовжує цілеспрямовано обстрілювати цивільну інфраструктуру Харківської області. Рятувальники та медики працюють у посиленому режимі, допомагаючи постраждалим та ліквідовуючи наслідки обстрілів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що упродовж доби українські військові зірвали спробу штурму на Куп’янському напрямку.