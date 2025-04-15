15.04.2025 08:35 Рита Парфенова

На Харківщині за добу ліквідували 29 пожеж: ворожі атаки, масштабна пожежа на складі та вогонь у лісах

Із 14 по 15 квітня рятувальники Харківщини здійснили 46 виїздів, третина з яких — для боротьби з вогнем. Унаслідок російських обстрілів виникли масштабні пожежі в Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області. Протягом доби з 14 по 15 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 46 оперативних виїздів. Найбільше — 29 — припали на ліквідацію пожеж. З них три виникли внаслідок ворожих обстрілів.

Однією з наймасштабніших стала пожежа в Салтівському районі Харкова: вранці 14 квітня російський дрон атакував територію приватного підприємства. Полум’я охопило одноповерхову складську будівлю на площі 1600 м². На щастя, жертв та постраждалих не було. Пожежу повністю ліквідували о 14:45. Для гасіння залучили 85 рятувальників, 19 одиниць техніки, у тому числі пожежний потяг, піротехніків, психологів ДСНС, а також 11 одиниць техніки комунальних служб міста.

Ще один обстріл стався о 18:23 у селі Рубіжне Чугуївського району. Тут загорілися чотири господарчі споруди на площі 80 м², а також трава на площі 5 гектарів. До гасіння залучалися державні рятувальники та добровольці з пожежної команди селища Вільча.

Крім того, повідомляється про пожежу в Ізюмському районі — також спричинену ворожим ударом.

Упродовж доби підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони ліквідовували загалом 20 загорянь у природних екосистемах, що охопили площу 13,5 гектара.

Окрему роботу провели й піротехніки: за день їм вдалося вилучити та знешкодити 72 вибухонебезпечні предмети.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що упродовж 14 квітня армія рф обстріляла низку громад Харківської області. Є загиблі й поранені серед мирного населення, пошкоджено десятки приватних осель.