    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Російська авіація атакувала Баранівку на Харківщині
15.04.2025  09:02   Рита Парфенова

Російська авіація атакувала Баранівку на Харківщині

На Харківщині росіяни завдали чотири авіаудари по околицях Баранівки.

обстріл

Ранок на Харківщині розпочався з нової хвилі ворожих авіаударів, передає РЕДПОСТ. Як повідомив керівник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко у коментарі Суспільному Харків, близько 06:45 російська авіація здійснила чотири удари по околицях села Баранівка. За попередніми даними, жертв чи руйнувань немає.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що упродовж 14 квітня армія рф обстріляла низку громад Харківської області. Є загиблі й поранені серед мирного населення, пошкоджено десятки приватних осель.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.04 Надзвичайні події Після авіаудару по Слатиному встановлюють тип боєприпасу, яким атакували передмістя Харкова 15.04 Надзвичайні події Російські атаки на Харківщину забрали життя людей і зруйнували десятки будинків 13.04 ЖКГ Стало відомо, скільки будинків пошкоджено через атаку БПЛА у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 