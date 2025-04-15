Російська авіація атакувала Баранівку на Харківщині

На Харківщині росіяни завдали чотири авіаудари по околицях Баранівки.
Ранок на Харківщині розпочався з нової хвилі ворожих авіаударів, передає РЕДПОСТ. Як повідомив керівник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко у коментарі Суспільному Харків, близько 06:45 російська авіація здійснила чотири удари по околицях села Баранівка. За попередніми даними, жертв чи руйнувань немає.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що упродовж 14 квітня армія рф обстріляла низку громад Харківської області. Є загиблі й поранені серед мирного населення, пошкоджено десятки приватних осель.
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