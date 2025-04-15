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15.04.2025  08:05   Рита Парфенова

Російська авіація атакувала Слатине й Уди, на Куп’янському напрямку відбито штурм ворога

Упродовж доби українські військові зірвали спробу штурму на Куп’янському напрямку.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Російська армія продовжує завдавати ударів по Харківській області. Протягом останньої доби ворожа авіація бомбардувала райони населених пунктів Слатине та Уди.

Окрім повітряних атак, на Куп’янському напрямку зафіксована спроба штурму з боку російських військ. Сили оборони України відбили атаку неподалік від села Нова Кругляківка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники завдали авіаудару по селищу на Харківщині.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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