Який радіаційний фон в Харкові та області на 15 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 15 квітня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Цей день ідеально підходить для спілкування без будь-яких зобов'язань, проведення часу разом з друзями, прогулянок і тому подібного. Проте для серйозних справ він, на жаль, не дуже підходить.
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