14.04.2025 10:35 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 14 квітня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 12

Золочів - 11

Богодухів - 09

Коломак - 11

Великий Бурлук - 12

Печеніги - 13

Слобожанське - 13

Куп’янськ - 10

Берестин - 11

Лозова - 12

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 13 квітня 2025 року.