Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 13 квітня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 12 квітня 2025 року.
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День вдалий для творчості та вирішення завдань. Подолання лінощів може бути важким, але справи будуть легко йти, якщо ви розгойдуєтеся.
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