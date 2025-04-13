13.04.2025 14:52 Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 13 квітня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів - 14

Харків - 13

Богодухів - 09

Коломак - 10

Великий Бурлук - 14

Печеніги - 12

Слобожанське - 15

Куп’янськ - 11

Берестин - 12

Лозова - 12

Ізюм - 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 12 квітня 2025 року.