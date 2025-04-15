15.04.2025 10:32 Рита Парфенова

У Харкові перевіряють парки на наявність кліщів: де знайшли

Фахівці розпочали моніторинг зелених зон Харкова. Перші небезпечні знахідки зафіксували в Григірівському борі, дослідження в інших районах тривають.

У Харкові розпочався сезонний моніторинг кліщів у парках та скверах міста, передає РЕДПОСТ. Як повідомили у «Харківзеленбуді», спеціалісти проводять перевірки у популярних зелених зонах, щоб виявити потенційні загрози для людей та тварин.

З приходом тепла кліщі прокинулися після зимової сплячки й стали активними. Перевірки вже відбулися в саду імені Шевченка, сквері Дзеркального струменя, на Стрілці, а також у Григірівському борі.

Методика обстеження передбачає протягування спеціальної цупкої тканини по траві. Кліщі, реагуючи на рух і тепло, чіпляються до неї. Після цього полотно ретельно оглядають, а виявлених кліщів передають для подальшого аналізу.

На сьогодні перші кліщі знайдені лише у Григірівському борі. Роботи з моніторингу в інших парках, які перебувають у віданні «Харківзеленбуду», ще тривають.

Містян закликають бути уважними під час прогулянок на природі, використовувати засоби захисту від кліщів і регулярно оглядати себе та домашніх улюбленців після відвідування зелених зон.

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