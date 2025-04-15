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15.04.2025  10:56   Рита Парфенова

Після авіаудару по Слатиному встановлюють тип боєприпасу, яким атакували передмістя Харкова

Вранці 15 квітня російська авіація завдала чергового удару по прифронтовому селу Слатине. Унаслідок атаки зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. Слідчі встановлюють тип скинутої бомби.

Новини Харкова: встановлюють тип боєприпасу, який ударив по Слатиному

У понеділок, 15 квітня, близько 6:40 ранку, російські війська завдали авіаційного удару по селу Слатине, що в Харківському районі. Про це повідомили в обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок атаки загорівся гараж, також зазнали пошкоджень житлові будинки та будівля місцевої амбулаторії. На щастя, обійшлося без постраждалих серед мирного населення.

Новини Харкова: встановлюють тип боєприпасу, який ударив по Слатиному

Фахівці наразі працюють на місці події, аби встановити точний тип авіаційного боєприпасу, який був застосований окупантами під час удару.

За цим фактом Дергачівська окружна прокуратура Харківської області відкрила кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок авіаудару по селищу Слатине Харківської області виникла пожежа – горіли надвірні будівлі, гаражі та легковий автомобіль. Загальна площа займання становила 40 квадратних метрів.

Новини Харкова: встановлюють тип боєприпасу, який ударив по Слатиному

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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