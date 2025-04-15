15.04.2025 18:36 Дмитро Колонєй

На Харківщині окупанти б'ють по комунальниках під час роботи FPV-дронами

Загарбник продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру та житлові будинки Харківщини.



На Харківщині окупанти б'ють по комунальниках під час роботи FPV-дронами



Як повідомляє РЕДПОСТ , російські окупаційні війська не припиняють атакувати Харківську область. Найбільших руйнувань зазнала Куп’янська громада.

За минулу добу загарбники застосували проти мирних жителів Харківщини шість керованих авіаційних бомб і п’ять безпілотників різного типу. Зокрема, внаслідок ударів по Куп’янську загинули четверо людей, зруйновано та пошкоджено понад 25 приватних будинків.

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Триває евакуація мешканців із прикордонних громад. З Куп’янського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 29 осіб, серед них п’ятеро дітей.

Вже евакуювано багато людей з небезпечних населених пунктів, але люди все ще залишаються. У Куп’янську — 1600 осіб, у 27 населених пунктах Борівського напрямку — ще 1700. Люди неохоче виїжджають, хоча підтримувати соціальні послуги там майже неможливо. У Куп’янську шість вулиць без електрики, і навіть на правому березі не можемо відновити мережі, бо ворог прицільно б'є по комунальниках FPV-дронами. Єдиний вихід — евакуація.

У Куп’янській громаді аварійно-рятувальні служби працюють у посиленому режимі, відновлюючи пошкоджену інфраструктуру. Залучено 141 працівника комунальних підприємств і 93 медики.