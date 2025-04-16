Авіаудар по Куп’янщині: поранено чоловіка, зруйновано житло та пошкоджено "швидку" (фото)

Пізно ввечері 15 квітня російські війська вдарили по селищу Ківшарівка в Куп’янському районі. Постраждав місцевий мешканець, руйнувань зазнали житлові будинки й автомобіль швидкої допомоги.
Під процесуальним керівництвом Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Прокурори разом із поліцією здійснюють комплексні слідчі дії для документування чергового воєнного злочину, скоєного військовими рф.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстрілював населені пункти Харківської області, через що є руйнування та постраждалі.
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