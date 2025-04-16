16.04.2025 11:22 Рита Парфенова

Авіаудар по Куп’янщині: поранено чоловіка, зруйновано житло та пошкоджено "швидку" (фото)

Пізно ввечері 15 квітня російські війська вдарили по селищу Ківшарівка в Куп’янському районі. Постраждав місцевий мешканець, руйнувань зазнали житлові будинки й автомобіль швидкої допомоги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Російська армія 15 квітня близько 23:10 завдала авіаційного удару по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Унаслідок атаки частково зруйновано багатоповерховий житловий будинок, пошкоджено кілька сусідніх багатоквартирних будинків та автомобіль екстреної медичної допомоги.

Внаслідок ворожого обстрілу поранення дістав 51-річний чоловік.

Під процесуальним керівництвом Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Прокурори разом із поліцією здійснюють комплексні слідчі дії для документування чергового воєнного злочину, скоєного військовими рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстрілював населені пункти Харківської області, через що є руйнування та постраждалі.