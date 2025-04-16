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16.04.2025  11:47   Рита Парфенова

У Харкові чоловіку оголосили підозру за ігнорування програми для кривдників

25-річного чоловіка, який систематично знущався над батьком, знову притягнули до відповідальності – цього разу за ігнорування рішення суду та ухилення від проходження програми для кривдників.

домашнє насильство

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У Харкові поліцейські повідомили про підозру 25-річному чоловіку, який ухилявся від виконання обмежувальних заходів, призначених судом після зафіксованих фактів систематичного домашнього насильства над власним батьком.
 
За результатами попереднього розслідування та рішенням суду, кривдника було засуджено до одного року пробаційного нагляду з обов’язковим проходженням спеціальної корекційної програми. Однак працівники сектору протидії домашньому насильству Харківського райуправління поліції №1 виявили, що чоловік свідомо уникав виконання цих зобов’язань.
 
15 квітня поліцейські повідомили порушнику про підозру за ч.1 ст. 390-1 Кримінального кодексу України – за невиконання обмежувальних заходів або непроходження програми для кривдників.
 
Санкція цієї статті передбачає пробаційний нагляд до двох років або обмеження волі на такий самий строк.
 
Поліція Харківщини нагадує: у разі домашнього насильства або його загрози слід негайно звертатися до поліції за номером 102 або до найближчого відділу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про конфлікт жінки з чоловіком, під час якого останній ображав та погрожував пасії.
Тэги:  домашнє насильство, харків
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