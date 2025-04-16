Пілоти підрозділу «Фенікс» не залишають ворогу шансів на Харківщині (відео)

Прикордонники з підрозділу «Фенікс» у Харківській області ефективно знищують ворожу логістику – під прицілом усе: від "буханок" до вантажівок. Жоден канал постачання окупантів не проходить непоміченим.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.
У Харківській області пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» продовжують завдавати болючих ударів ворогу, влучно знищуючи техніку та шляхи постачання російських окупантів.
Завдяки злагодженим діям операторів безпілотників, знищуються як легкові, так і вантажні транспортні засоби, що намагаються доставляти боєприпаси та живу силу на передову. Як кажуть самі пілоти: «Буханки» та вантажівки – горітиме все, що наближається до позицій!»
Оператори підрозділу «Фенікс» не лише перехоплюють маршрути ворога, а й знищують його логістичні ланцюги, залишаючи росіян без підтримки та можливості маневру.
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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як дрони НГУ знищили укриття і позиції ворога на Харківському напрямку.
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