16.04.2025 14:00 Віталій Хіневич

У МОЗ розповіли про рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19

З 7 по 13 квітня в країні перехворіло 121 032 людей, із них 69 195 – діти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

До лікарень потрапило 3 320 пацієнтів з ускладненнями ГРВІ, із них 1 894 дітей. Усі отримали необхідну медичну допомогу. Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні цього епідсезону був зафіксований у лютому. Протягом березня спостерігалось зменшення кількості нових випадків.

В 3 областях зареєстровано перевищення епідемічного порогу низького рівня: у Львівській, Тернопільській та Черкаській областях. В інших областях ситуація стабільна. Наразі поширення вірусів грипу А та В зафіксовано у 16 регіонах країни. За тиждень з 7 по 13 квітня в країні зареєстровано 1 летальний випадок внаслідок ускладнень грипу.

Загалом, з початку епідсезону 2024/2025 з 30 вересня 2024 року по 13 квітня 2025 року, на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 4 114 067 людей. Це на 3,5% менше ніж попереднього епідсезону. Загалом за цей час зареєстровано 187 летальних випадків від ускладнень грипу, COVID-19 та ГРВІ.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram