16.04.2025 14:30 Віталій Хіневич

Виїзні каси «Харківводоканалу» продовжують роботу

На комунальному підприємстві «Харківводоканал» продовжують роботу виїзні каси, які надають хорошу нагоду містянам ефективно вирішувати свої питання за місцем проживання.

Як повідомила заступник директора Департаменту збуту по роботі з абонентами фізичними особами Олена Волочій-Бутенко, сьогодні мобільна бригада фахівців працює у селищі Пісочин, передає РЕДПОСТ.

За її словами, заздалегідь організовується належна інформаційна робота для того, щоб усі бажаючі змогли відвідати виїзний прийом.

У свою чергу начальник відділу абонентної служби по роботі з фізичними особами Холодногірського та Новобаварського районів Ніна Бондаренко поінформувала, що в Пісочині підприємство надає послуги 6,5 тисяч абонентів.

«Під час виїзних прийомів наші споживачі мають гарну нагоду, не відвідуючи центри обслуговування абонентів, вирішити широке коло питань. Зокрема, укласти договір на поетапне погашення боргів, без комісії сплатити послуги водопостачання та водовідведення готівковим чи безготівковим розрахунком, переоформити особовий рахунок, зробити перерахунок. А у разі потреби фахівці дадуть відповіді на всі питання, що цікавлять», - зазначила Ніна Бондаренко.

Мешканка селища Надія Ашурова подякувала керівництву підприємства за надану можливість оплатити послуги без комісії, передати показання приладів обліку води, отримати необхідну інформацію та проконсультуватися із фахівцями.

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