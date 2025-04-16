16.04.2025 14:55 Віталій Хіневич

Харківські підприємці взяли участь у міжнародній виставці «Salón Gourmets 2025»

Це провідна гастрономічна платформа Європи, яка щороку збирає професіоналів ресторанного та готельного бізнесу, громадського харчування, роздрібної торгівлі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Завдяки підтримці міського голови Ігоря Терехова та КУ «Харківська інвестиційна агенція» у виставці, що відбулася в Мадриді взяли участь представники харківського бізнесу, зокрема кондитерська фабрика «Т Престиж».

«Такі заходи відкривають перед підприємцями великі можливості - від презентації власної продукції до виходу на світовий ринок», - підкреслила в. о. директора агенції Ольга Твердохліб.

Стенд українських виробників відвідав міністр сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії Луїс Планас Пучадес, який висловив зацікавлення у співпраці з українським бізнесом.

Подяку за участь України в заході організатори висловили Послу України в Іспанії Сергію Погорельцеву, Ігорю Терехову та команді «Made in UKRAINE.es».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський дев’ятикласник здобув дві перемоги на Всеукраїнському турнірі з кікбоксингу.