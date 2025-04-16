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16.04.2025  15:19   Дмитро Колонєй

Дорожники Харкова зробили комфортнішим проїзд проспектами та вулицями міста

Де та які роботи виконували ремонтники підприємства розповіли у КП «Шляхрембуд» Харкова.

Зробили комфортнішим проїзд проспектами та вулицями міста дорожники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади комунального підприємства за попередню добу виконали низку робіт:
 
  • вивезли понад 155 куб. м змету і ТПВ.   
  • відремонтували асфальтобетонне покриття на пр. Перемоги, пр. Людвіга Свободи, вул. Холодногірській та ін. 
Зробили комфортнішим проїзд проспектами та вулицями міста дорожники: Новини Харкова
 
16 квітна 2025 року на прицюючі на дорогах міста 182 робітники та 186 одиниць спецтехніки
 
  • прибирають на тротуарах і проїжджій частині;
  • готуються відновлювати дорожнє покриття в місцях розриття інженерними службами;
  • проводять підготовчі роботи з ремонту покриття проїжджої частини на вул. Полтавський Шлях.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, де відновлено покриття напередодні та на якій вулиці обмежили рух транспорту до кінця липня.

Тэги:  ремонт, дороги, харків
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