16.04.2025 15:19 Дмитро Колонєй

Дорожники Харкова зробили комфортнішим проїзд проспектами та вулицями міста

Де та які роботи виконували ремонтники підприємства розповіли у КП «Шляхрембуд» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , бригади комунального підприємства за попередню добу виконали низку робіт:

вивезли понад 155 куб. м змету і ТПВ.

відремонтували асфальтобетонне покриття на пр. Перемоги, пр. Людвіга Свободи, вул. Холодногірській та ін.

16 квітна 2025 року на прицюючі на дорогах міста 182 робітники та 186 одиниць спецтехніки

прибирають на тротуарах і проїжджій частині;

готуються відновлювати дорожнє покриття в місцях розриття інженерними службами;

проводять підготовчі роботи з ремонту покриття проїжджої частини на вул. Полтавський Шлях.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, де відновлено покриття напередодні та на якій вулиці обмежили рух транспорту до кінця липня.