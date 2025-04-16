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16.04.2025  15:25   

Харківські комунальники продовжують наводити лад у місті

Працівники КП "Харківблагоустрій'' прибирають території від сміття, готують клумби, розсаджують багаторічні квіти та висаджують хвойні рослини.

 
Загалом у межах акції ''Зелена весна'' було впорядковано територію площею понад 2 тис. га, розсаджено понад 13 тис. багаторічних квітів. 
 
Також було виконано санітарне обрізування більше ніж 50 тис. кущів і висаджено 410 декоративних дерев. 
 
 
Окрім цього, упродовж весняного сезону вже пофарбовано більше ніж 32 тис. елементів благоустрою.
 
 
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Тэги:  жкг, харків
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