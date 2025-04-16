16.04.2025 15:25

Харківські комунальники продовжують наводити лад у місті

Працівники КП "Харківблагоустрій'' прибирають території від сміття, готують клумби, розсаджують багаторічні квіти та висаджують хвойні рослини.

Загалом у межах акції ''Зелена весна'' було впорядковано територію площею понад 2 тис. га, розсаджено понад 13 тис. багаторічних квітів.

Також було виконано санітарне обрізування більше ніж 50 тис. кущів і висаджено 410 декоративних дерев.

Окрім цього, упродовж весняного сезону вже пофарбовано більше ніж 32 тис. елементів благоустрою.

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