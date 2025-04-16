16.04.2025 12:36 Рита Парфенова

На Енергетичній у Харкові обмежать рух транспорту до кінця липня

У Харкові на вулиці Енергетичній запроваджують обмеження руху транспорту через реконструкцію тепломереж. Роботи триватимуть понад три місяці.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У Харкові з 17 квітня по 31 липня буде заборонено рух транспорту по вулиці Енергетичній – на відрізку від вулиці Мухачова до вулиці Ковтуна.

Як повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства, обмеження пов’язані з проведенням КП «Харківські теплові мережі» планової реконструкції теплової камери поблизу будинку №11 на цій вулиці.

На час виконання робіт об’їзд закритої ділянки буде організований прилеглими вулицями: Дизельною, Гордона, Мухачова, Ковтуна та іншими.

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