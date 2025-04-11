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11.04.2025  20:11   Дмитро Колонєй

Заборонять рух трамваїв по низці вулиць Харкова

Який трамвай та як змінить маршрут через заборону руху розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


Заборонять рух трамваїв по низці вулиць Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, 14-16 квітня 2025 року з 9:00 до 16:00 через ремонт трамвайної колії. буде припинений рух трамваїв на
  • узвозі Клочківському,
  • пр. Незалежності,
  • вул. Трінклера,
  • вул. Миколи Хвильового,
  • вул. Мироносицькій та
  • майдані Іподрому 

 

Трамвай №12 курсуватиме так:

  • частина 1: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Велика Панасівська - пров. Лосівський - пров. Пискунівський - проїзд Рогатинський - вул. Клочківська -  розворотне коло «Вул. Європейська»;
  • частина 2: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Велика Панасівська - розворотне коло «Іванівка».
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Тэги:  транспорт, маршрут, харків, трамвай
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