Заборонять рух трамваїв по низці вулиць Харкова

Який трамвай та як змінить маршрут через заборону руху розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.
Трамвай №12 курсуватиме так:
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День не сприятливий для відповідальних починань. Відкладіть важливі проекти та дії на потім, довіртеся інтуїції.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Сьогодні Міжнародний День визволення в'язнів концтаборів. 11 квітня 1945 року в'язні Бухенвальда підняли повстання, внаслідок якого табір було ліквідовано повсталими.
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