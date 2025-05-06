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06.05.2025  15:55   Віталій Хіневич

З початку року в Харкові зареєстрували бізнес майже 3,4 тисячі підприємців

Протягом січня-квітня 2025 року 3393 фізичні особи-підприємці виявили бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 61 ФОП  обрав Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінив свою податкову адресу. Станом на 1 травня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 119, 9 тис. осіб. 
 
У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що міська рада регулярно впроваджує заходи для підтримки та розвитку підприємництва. Зокрема, частково компенсує бізнесу відсоткові ставки за кредитами, звільняє від сплати місцевих податків і зборів, надає інформаційну підтримку.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові продовжили мораторій на місцеві податки для бізнесу.
 
Тэги:  харків
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