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06.05.2025  15:15   

У Харкові відновили світло після атаки ворожих безпілотників

Фахівці Північного району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у Шевченківському районі Харкова, де ворожим ударом було пошкоджено повітряну лінію електропередачі.

 
Як розповів керівник Північного РЕМ Олександр Барінов, внаслідок атаки безпілотників без світла залишилися 135 домоволодінь, передає РЕДПОСТ.
 
"Були знеструмлені жителі приватного сектору. Наші фахівці виконали аварійно-відновлювальні роботи, усунули пошкодження та заживили всіх знеструмлених споживачів", – повідомив Олександр Барінов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські рятувальники ліквідували наслідки атаки безпілотників.
 
Тэги:  жкг, харків
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