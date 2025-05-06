    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події В Ізюмському районі загасили 5 лісових пожеж
06.05.2025  14:55   Віталій Хіневич

В Ізюмському районі загасили 5 лісових пожеж

Також рятувальники продовжують гасити ще три лісові пожежі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Станом на 14:00 ліквідовано 5 лісових пожеж на території Борівського та Піщанського лісництв Ізюмського району, ще 2 локалізовано. 
 
Підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісгоспів продовжують ліквідовувати пожежі у Борівському, Оскільському лісництвах та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду Ізюмського району області. 
 
Крім того, на місці події працюють сапери ДСНС, задачею яких є перевірка території, проїзних шляхів та протипожежних розривів задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські рятувальники ліквідували наслідки атаки безпілотників.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.05 Надзвичайні події У Харківській області водій авто пропонував хабар правоохоронцям 06.05 Надзвичайні події У Харкові син вдарив батька: медики надавали допомогу потерпілому 06.05 Надзвичайні події На Харківщині продовжують ліквідувати масштабні лісові пожежі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 