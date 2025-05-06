06.05.2025 14:55 Віталій Хіневич
В Ізюмському районі загасили 5 лісових пожеж
Також рятувальники продовжують гасити ще три лісові пожежі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Станом на 14:00 ліквідовано 5 лісових пожеж на території Борівського та Піщанського лісництв Ізюмського району, ще 2 локалізовано.
Підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісгоспів продовжують ліквідовувати пожежі у Борівському, Оскільському лісництвах та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду Ізюмського району області.
Крім того, на місці події працюють сапери ДСНС, задачею яких є перевірка території, проїзних шляхів та протипожежних розривів задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що харківські рятувальники ліквідували
наслідки атаки безпілотників.
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