06.05.2025 14:55 Віталій Хіневич

В Ізюмському районі загасили 5 лісових пожеж

Також рятувальники продовжують гасити ще три лісові пожежі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Станом на 14:00 ліквідовано 5 лісових пожеж на території Борівського та Піщанського лісництв Ізюмського району, ще 2 локалізовано.

Підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісгоспів продовжують ліквідовувати пожежі у Борівському, Оскільському лісництвах та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду Ізюмського району області.

Крім того, на місці події працюють сапери ДСНС, задачею яких є перевірка території, проїзних шляхів та протипожежних розривів задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські рятувальники ліквідували наслідки атаки безпілотників.