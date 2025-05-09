09.05.2025 14:15 Віталій Хіневич

Сапери ДСНС розміновують ліси Ізюмщини (фото)

У Харківській області триває системне розмінування деокупованих територій. Нещодавно піротехнічні підрозділи ДСНС проводили обстеження одного з лісових масивів Ізюмського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Основною метою було виявлення вибухонебезпечних предметів у лісі, на лісових дорогах і мінералізованих смугах.

У тій місцевості окупанти застосовували хаотичне дистанційне мінування за допомогою ракетних та артилерійських установок, або з використанням спеціальних машин чи пускових установок, такими мінами, як ПФМ-1, ПФМ-1С, більш відомими як «Пелюстки», а також ПОМ-3 - «Медальйон».

Ці типи мін заборонені Оттавською конвенцією через їхню надзвичайну загрозу для цивільного населення. Вони не здатні розрізняти військових і цивільних людей, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Під час своєї роботи сапери виявили кілька мін типу ПФМ-1С, котрі знищувались на місці шляхом контрольованого підриву.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди.