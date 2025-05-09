09.05.2025 13:50 Віталій Хіневич

Ігор Терехов виступив у міській раді Нюрнберга

Харківський міський голова Ігор Терехов виступив перед депутатами та громадою міста Нюрнберг з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Участь у заході взяли бургомістр Нюрнберга Маркус Кьоніг та заступник мера Ніцци Крістіана Ам'єль.

Перед виступом Ігоря Терехова присутнім показали відеоролик про співпрацю між Харковом і Нюрнбергом, а також про допомогу останнього місту-побратиму з початку російської агресії.

Ігор Терехов підкреслив, наскільки важливо для сучасної України та Європи берегти мир, за який була заплачена така висока ціна. Він також розповів про ситуацію в Харкові та подякував Нюрнбергу за всебічну підтримку у сферах енергетики, транспорту, освіти, житлового забезпечення та розміщення переселенців.

«Цими днями ми згадуємо завершення Другої світової війни, вшановуємо памʼять усіх, хто загинув, і дякуємо тим, хто подарував Європі мир. Сьогодні, через 80 років, Україна знову змушена боротися за право на свободу та життя. Війна - це завжди жахливо, але завдяки вам нам трохи легше. Ми пройшли зиму завдяки обладнанню, яке ви передали, бо змогли децентралізувати систему теплопостачання й вистояти, навіть коли ворог прицільно обстрілював енергетичну інфраструктуру. Ми побудували чотири підземні школи і в шістьох станціях метро відкрили навчальні класи, щоб діти могли вчитися в безпечних умовах.

Ще два протирадіаційні укриття у школах міста облаштували завдяки вашій допомозі. Ми будуємо майбутнє разом з вами. Ми вивчаємо ваш досвід муніципального житла, досвід післявоєнної відбудови, щоб втілити його у Харкові. Ваша підтримка - це не лише матеріальна допомога. Це прояв справжньої солідарності. І за це я щиро дякую кожному з вас», - сказав мер.

За словами Ігоря Терехова, внаслідок обстрілів Харків зазнав масштабних руйнувань: пошкоджено понад 11 тис. будівель, значно постраждали лікарні, школи, дитсадки, котельні, енергетичні об’єкти, міський транспорт. Оцінка загальних збитків перевищує 10 млрд євро.

Мер Нюрнберга Маркус Кьоніг висловив підтримку Харкову та всій Україні. Він зазначив, що партнерство між містами набуло ще глибшого змісту в часи війни, а також запевнив у подальшій допомозі у відновленні Харкова.

«80 років тому закінчилася Друга світова війна. І Нюрнберг сьогодні - це місто миру і місто прав людини. Солідарність громадян Нюрнберга, численних організацій, інституцій - це доказ того, що наше побратимство не лише про формальності чи дипломатію. Ми щиро вас підтримуємо і зробимо свій внесок у відбудову Харкова та України», - зазначив Маркус Кьоніг.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов вшанував у Нюрнберзі пам'ять жертв Другої світової війни.