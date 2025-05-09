09.05.2025 09:30

Ігор Терехов вшанував у Нюрнберзі пам'ять жертв Другої світової війни

Богослужіння, присвячене вшануванню жертв Другої світової війни, відбулося сьогодні, 8 травня, в церкві Святого Зебальда в Нюрнберзі.



Ігор Терехов вшанував у Нюрнберзі пам'ять жертв Другої світової війни



На службі були присутні Харківський міський голова Ігор Терехов, мер міста Нюрнберга Маркус Кьоніг, депутати міської ради, місцеві мешканці, громадські діячі та представники міст-партнерів Нюрнберга, передає РЕДПОСТ.

Пастор церкви прочитав проповідь, у якій наголосив на важливості пам’яті як духовного обов’язку перед минулим. Особливу роль у своїй промові він приділив місту Харкову, який нині, як і багато європейських міст у роки Другої світової, потерпає від щоденних обстрілів.

Він закликав не залишати Україну на самоті, зберігати єдність Європи і продовжувати підтримувати Україну у боротьбі за справедливий мир.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram