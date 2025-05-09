Ігор Терехов вшанував у Нюрнберзі пам'ять жертв Другої світової війни

Богослужіння, присвячене вшануванню жертв Другої світової війни, відбулося сьогодні, 8 травня, в церкві Святого Зебальда в Нюрнберзі.
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Захочеться діяти самостійно та творчо, рутинні справи не приваблюватимуть. Переговори краще перенести на інший день.
У Харкові пануватиме суцільна хмарність. У першій половині дня істотних опадів не очікується. Дощ розпочнеться вдень і триватиме до вечора, подекуди — зливового характеру.
День Європи відзначається щорічно 9 травня і є символом єдності та миру у Європі.
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