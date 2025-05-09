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09.05.2025  09:30   

Ігор Терехов вшанував у Нюрнберзі пам'ять жертв Другої світової війни

Богослужіння, присвячене вшануванню жертв Другої світової війни, відбулося сьогодні, 8 травня, в церкві Святого Зебальда в Нюрнберзі.


Ігор Терехов вшанував у Нюрнберзі пам'ять жертв Другої світової війни
На службі були присутні Харківський міський голова Ігор Терехов, мер міста Нюрнберга Маркус Кьоніг, депутати міської ради, місцеві мешканці, громадські діячі та представники міст-партнерів Нюрнберга, передає РЕДПОСТ.
 
Пастор церкви прочитав проповідь, у якій наголосив на важливості пам’яті як духовного обов’язку перед минулим. Особливу роль у своїй промові він приділив місту Харкову, який нині, як і багато європейських міст у роки Другої світової, потерпає від щоденних обстрілів.
 
Він закликав не залишати Україну на самоті, зберігати єдність Європи і продовжувати  підтримувати Україну у боротьбі за справедливий мир.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов взяв участь у меморіальних заходах у Німеччині.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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